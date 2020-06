Greenpoint nowym najemcą w ETC Swarzędz

Greenpoint – polska marka odzieżowa dla kobiet dołączyła do grona najemców ETC Swarzędz. Otwarcie salonu odbyło się 17 czerwca. Sklep w ETC Swarzędz zajął powierzchnię 126 m².

Greenpoint w ETC Swarzędz zlokalizowany jest w pasażu głównym centrum handlowego pomiędzy sklepami Quiosque i salonem T-Mobile. Lokal zajął powierzchnię 126 mkw.