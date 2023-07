Grupa CCC uzyskała licencję na produkty marki Reebok

Spółka będzie mogła również prowadzić sklepy monobrandowe, kioski shop-in-shop oraz outlety marki. Tym samym, Grupa CCC z umową dotyczącą marki Reebok dołącza do grona trzech najmocniejszych graczy retailowych, którzy dysponują licencją marki w Europie.

Grupie CCC dystrybutorem produktów Reeboka

Authentic Brands Group (Authentic), to jeden z największych na świecie licencjodawców, który jest właścicielem ponad 40 kultowych i znanych marek. Obok Reebok, firma posiada takie brandy jak: Hunter, Forever 21, Nine West, Aéropostale, Nautica, Juicy Couture, a także marki osobiste: Shaquille O'Neal, David Beckham, Prince, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali, etc. Authentic łączy silne brandy z najlepszymi w swojej klasie partnerami oraz globalną siecią operatorów, dystrybutorów oraz sprzedawców detalicznych. Jej marki generują rocznie ponad 25 miliardów dolarów globalnej sprzedaży i są obecne w ponad 150 krajach.

- Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z Grupą CCC dotyczącą marki Reebok, ważnego brandu dla kultury sportowej, z lojalną i aktywną społecznością na całym świecie - mówi Henry Stupp, dyrektor generalny obszaru Lifestyle w regionie EMEA oraz Indiach w firmie Authentic - Doświadczenie Grupy CCC w handlu detalicznym i dogłębne zrozumienie potrzeb konsumentów, umożliwia marce Reebok zwiększenie udziałów rynkowych w tym ważnym regionie. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie bliskiej współpracy z Zespołem CCC, która pozwoli nam na rozszerzenie globalnego zasięgu brandu Reebok - dodaje.

10-letnia umowa licencyjna z opcją przedłużenia na kolejną dekadę, umożliwia Grupie CCC bezpośredni zakup produktów z fabryk Reeboka, ich sprzedaż w kanałach własnych (CCC, HalfPrice, Eobuwie.pl, Modivo) oraz dystrybucję w kanałach monobrandowych. Tym samym Grupa rezygnuje ze współpracy z pośrednikami marki, stając się jej bezpośrednim dystrybutorem. Współpraca z Authentic obejmuje wszystkie najważniejsze kategorie: odzież, obuwie, torby i bagaż.

- Authentic to jedna z największych, globalnych firm, która pracuje wyłącznie z najbardziej wiarygodnymi, wyselekcjonowanymi partnerami. Dlatego cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do tego grona. Dla Grupy CCC

ta współpraca to także dostęp do jeszcze szerszej oferty Reeboka i najbardziej efektywny biznesowo model współpracy w kontekście maksymalizacji marżowości, który dodatkowo pozwoli w pełni skorzystać z efektu skali i synergii szyldów. Chcemy, aby produkty marki Reebok były obecne na wszystkich rynkach działalności Grupy i w każdej z naszych linii biznesowych – CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice, zarówno online jak i w sprzedaży stacjonarnej - komentuje Dariusz Miłek, prezes Grupy CCC - Wraz z Authentic chcemy zapewnić europejskim Klientom wygodny, omnichannelowy dostęp do fenomenalnych produktów marki Reebok zaznacza.

Reebok w obszarze produktów sportowych

Reebok od pokoleń inspiruje, łączy i tworzy wspaniałe produkty dla sportowców i fanów aktywności fizycznej na całym świecie. Marka jest głęboko zakorzeniona w profesjonalnym sporcie, kulturze sneakersów i odzieży sportowej. Od stworzenia pierwszego buta do biegania z kolcami ponad sto lat temu, przez przełomową technologię THE PUMP,

po wielokrotnie nagradzane modele Nano i Floatride, Reebok jest pionierem w obszarze produktów sportowych i nieustannie wprowadza innowacje, które zmieniają branżę. Reebok Classic Leather i Club C ugruntowały swoją pozycję ikon dzięki ponadczasowym oraz klasycznym projektom, które po raz pierwszy zadebiutowały prawie 4 dekady temu i nieustannie powracają w nowych odsłonach dzięki współpracy ze światowej sławy twórcami i domami projektowymi.

Licencja Grupy CCC obejmuje również prawo do posługiwania się znakiem towarowym Reebok w celach reklamowych i promocyjnych.

Grupa podpisała z Authentic także umowę licencyjną na dystrybucje butów damskich marki Nine West oraz prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych współprac. Rozbudowa portfolio licencji to kolejna rozwijana przez Grupę CCC gałąź działalności, która pozwala jej na zapewnianie atrakcyjnej oferty dla Klientów, przy równoległej maksymalizacji marżowości.