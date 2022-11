Grupa CCC wprowadza strategię na czas kryzysu

Grupa CCC uruchomiła program ukierunkowany na wzmocnienie płynności, polegający na znaczącej redukcji kosztów.

Udział tegorocznych kolekcji CCC wzrósł z 70 proc. ogólnych zapasów magazynowych w zeszłym roku do 87 proc. obecnie.

Pomimo inflacji i rosnących kosztów jednostkowych inwestycje CCC będą mniejsze o jedną czwartą.

Prezes CCC Marcin Czyczerski zaznacza, że w sytuacji silnych turbulencji w otoczeniu makroekonomicznym zarówno wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, określający oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w konsumpcji, jak i wskaźnik bieżący są na bardzo niskim poziomie.

- Choć jeszcze nie odnotowujemy tego w wynikach sprzedażowych grupy, nie ignorujemy sytuacji w naszym otoczeniu. Zmieniliśmy podejście i w znacznie większym stopniu nastawiamy się na kumulowanie gotówki, koncentrujemy się bardziej na bieżącym zarządzaniu niż na dalekosiężnych planach, nie tracąc ich oczywiście z pola widzenia. Przygotowujemy firmę na trudny okres, przyjmując strategię zarządzania w warunkach dużej niepewności - wyjaśnia Marcin Czyczerski.

300 mln zł oszczędności

Zgodnie z deklaracjami, grupa pracuje też nad programem, którego realizację zaplanowano na ten i przyszły rok, dotyczącym kapitału obrotowego.

- To być może najważniejszy program dla linii biznesowej CCC. Na koniec roku zapasy CCC będą rotowały o 60 dni szybciej niż rok wcześniej. Składa się na to wiele elementów. Mamy dużo mniej zapasów, są to przede wszystkim nowsze, lepiej sprzedające się kolekcje. W ramach kolekcji jesienno-zimowej np. zapasy obuwia były niższe w ujęciu wolumenowym o 17 proc., czyli o 4,5 mln par butów, pozwalając generować wysoką sprzedaż. Dzięki temu spółka jest znacznie bardziej efektywna, a zarządzanie łańcuchem dostaw i poszczególnymi elementami procesu, od zakupu do wydania towaru sklepom, sprawniejsze – komentuje prezes Czyczerski.

Generalnie udział tegorocznych kolekcji wzrósł z 70 proc. ogólnych zapasów magazynowych w zeszłym roku do 87 proc. obecnie. Udział kolekcji starszych niż dwa lata spadł z 10 proc. w ubiegłym roku do blisko zera w tym roku.

- Zmniejsza to presję na marże oraz zaangażowanie kapitału w zapasy, co zawsze jest istotne, a z perspektywy takiego poziomu niepewności, jaki mamy w dzisiejszej sytuacji makroekonomicznej, jest wyjątkowo ważne – ocenia prezes CCC.

Grupa CCC wprowadza nowe marki budżetowe, których udział w portfolio produktów znacząco wzrasta w kolekcji wiosna-lato 2023 (fot. mat. pras.)

Kontrola zadłużenia

Grupa wdraża też system i algorytmy, które pozwalają sterować alokacją towarów, zmniejszając zaangażowanie środków własnych w produkty w magazynach. Inna, wprowadzana zmiana ma na celu skuteczne negocjowanie terminów płatności i zobowiązań handlowych, w celu kontrolowania zadłużenia.

Kolejnym elementem nowej strategii jest redukcja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku. Pomimo inflacji i rosnących kosztów jednostkowych będą one mniejsze o jedną czwartą.

- Bardzo ważnym programem jest również stworzenie poduszki płynnościowej m.in. poprzez potencjalną emisję akcji. Dzięki pozyskanym z niej środkom chcemy istotnie zmniejszyć zadłużenie spółki, poprawiając jej bezpieczeństwo płynnościowe, a także zredukować koszty finansowe – ujawnia Marcin Czyczerski.

Nowe marki budżetowe

Grupa pracuje także nad poprawą marży, rentowności, zyskowności. Polacy zaczęli bardziej interesować się tańszym obuwiem. Według badania Future Consumer, 60 proc. respondentów twierdzi, że musi szukać oszczędności. Ponadto ok. 20 proc. mieszkańców Europy środkowo-Wschodniej deklaruje, że w najbliższym czasie ograniczy zakupy odzieży i butów.

- Obserwujemy już te trendy, w związku z tym wprowadziliśmy nowe marki budżetowe, których udział w naszym portfolio produktów znacząco wzrasta w kolekcji wiosna-lato 2023. Dzięki temu mamy szerszą ofertę w dolnych półkach cenowych zachowując satysfakcjonujące marże. Ofertę uzupełniamy też o ważne kategorie, jak fashion, premium, obuwie komfortowe, niezwykle istotne w starzejącym się społeczeństwie, czy atrakcyjne szczególnie dla młodego pokolenia obuwie sportowe – określa strategię produktową prezes Marcin Czyczerski.