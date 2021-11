Grupa CCC zamyka III kw. 2,1 mld zł sprzedaży. E-commerce odpowiada za 45 proc.

– Nie zatrzymujemy się – pracujemy nad rozszerzeniem oferty produktowej oraz rozwojem modelu omnichannelowej sprzedaży – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021 (sierpień-październik) sprzedaż Grupy CCC wyniosła 2,1 mld PLN – co stanowi wzrost o 28% rdr, a także poprawę w stosunku do Q3’19 (+41%). HalfPrice w minionym kwartale zanotował sprzedaż na poziomie 82 mln PLN, czyli ponad dwa razy wyższą niż w okresie maj-lipiec br. Sieć sklepów stacjonarnych w kategorii off-price obecna jest dziś w Polsce, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Pod koniec roku marka pojawi się także w Chorwacji, a w listopadzie zadebiutuje w kanale online.

Marża brutto wzrosła o 5,3 p.p. rdr., wzrost przychodów online wyniósł 49% rdr a HalfPrice uruchomił 13 salonów w Q3. Kolejny kwartał z rzędu, Grupa CCC osiągnęła dwucyfrową rentowność EBITDA, tj. 11%. Od sierpnia do października br. Spółka wypracowała zysk EBITDA na poziomie 226 mln PLN (+55% rdr).



– Wysokie dynamiki sprzedaży w sieci detalicznej i e-commerce oraz dwucyfrowa rentowność EBITDA to rezultat, z którego jesteśmy zadowoleni. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową w kanale tradycyjnym, a w obszarze e-commerce oraz off-price inwestujemy zgodnie ze strategią – mówi Kryspin Derejczyk, wiceprezes zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.





Grupa odnotowała przychody wyższe o 44% rdr, przy czym samo eobuwie.pl wypracowało sprzedaż w wysokości 699 mln PLN (+37% rdr), a MODIVO 123 mln PLN (+113% rdr.) Udział sprzedaży tej platformy w Grupie eobuwie.pl wyniósł już 15% (+3 p.p. kdk).

Marża brutto Grupy eobuwie.pl wzrosła, osiągając poziom 45,3% (+1,6 p.p. rdr). Dynamika kosztów w trzecim kwartale była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Rentowność EBITDA Grupy eobuwie.pl osiągnęła 8,5% - zgodnie z celami strategii GO.22 (narastająco marża EBITDA powyżej 8,5%).

– Liczba naszych klientów przekroczyła 8 mln i rośnie w dwucyfrowym tempie. W trzecim kwartale wprowadziliśmy 100 dni na darmowy zwrot w 12 krajach oraz dostęp do esize.me w aplikacji mobilnej na 4 kolejnych rynkach - mówi Damian Zapłata, prezes zarządu eobuwie.pl.

CCC.eu rosło w tempie 54% rdr i stanowiło już 13% udziałów w segmencie CCC (+2,9 p.p. rdr). Przychody DeeZee wzrosły o 3 mln PLN rdr (+17%) – ich dynamika była pod wpływem m.in. realizowanych inwestycji w zmianę procesów logistycznych, w tym uruchomienia nowego systemu ERP.

Spółka rozszerzyła dostępność e-kiosków, na blisko 750 punktów w Europie Środkowej. CCC wprowadziła płatności odroczone w sklepach stacjonarnych. Dzięki usłudze PayPo, klienci mogą zapłacić za obuwie po 30 dniach. W nadchodzących kwartałach spółka planuje wdrożyć system OMS, który pozwoli na zintegrowanie zapasu sklepowego z zapasem w centralnym magazynie e-commerce. Zwiększy to dostępność produktów oraz usprawni wysyłki zakupów online bezpośrednio ze sklepów.