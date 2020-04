Grupa CDRL otwiera około 100 sklepów stacjonarnych

Stacjonarne sklepy Coccodrillo będą czyne, fot. za Facebook/Coccodrillo

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo, w ramach planu odmrażania gospodarki otworzyła około 100 ulicznych salonów stacjonarnych w Polsce, a uruchomienie kolejnych kilkudziesięciu zaplanowane jest na 4 maja. Sprzedaż w salonach zlokalizowanych w galeriach handlowych, będzie uzależniona od decyzji Rządu RP. Równolegle spółka przywraca funkcjonowanie salonów na rynkach zagranicznych.

Odmrażanie gospodarki rozpoczyna się zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach. Obecnie otwarte są wszystkie salony Coccodrillo na Łotwie, na Węgrzech, a także w Austrii i Finlandii. Jeszcze w kwietniu sprzedaż wznowi 16 butików w Czechach i 2 na Słowacji oraz wybrane sklepy w Niemczech.

- Realizując rządowy plan odmrażania gospodarki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy są przywiązani do zakupów w formie stacjonarnej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu funkcjonowania butików ulicznych. Informujemy jednocześnie, że we wszystkich sklepach wdrażamy nadzwyczajne środki ostrożności i wprowadzamy szereg nowych usług, m. in. zakupy telefoniczne oraz za pośrednictwem komunikatora video – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.



Ze względów bezpieczeństwa, Coccodrillo nadal zachęca klientów do pozostania w domach i skorzystania ze sklepu internetowego. Salony stacjonarne obecnie funkcjonują również jako punkty odbioru zamówień, które można składać telefonicznie lub podczas videorozmowy za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.