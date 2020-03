Grupa Orlen wyprodukuje więcej płynu do dezynfekcji rąk

ORLEN OIL, spółka z Grupy ORLEN wyprodukuje więcej płynu do dezynfekcji rąk. W zakładzie w Jedliczu uruchomiona została druga linia, co pozwoli na wyprodukowanie płynów o pojemności jednolitrowej w cenie 15 zł za sztukę. Do końca tego tygodnia płyn będzie dostępny na wszystkich stacjach ORLEN w całej Polsce. Stacje w dalszym ciągu będą również zaopatrywane w płyny o pojemności 5 litrów.

- Dzięki determinacji naszych pracowników z ORLEN OIL, ale także ORLEN Laboratorium uruchomiliśmy w krótkim czasie dwie linie do produkcji płynu dezynfekującego do rąk. Będziemy mogli w jeszcze większym stopniu zaspokoić potrzeby rynku i klientów w walce z epidemią koronawirusa. Zwiększenie produkcji pozwoli również zoptymalizować koszty – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.



Pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach o pojemności 5 litrów została w ubiegłym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami, dostarczona do Agencji Rezerw Materiałowych. Płyn pojawił się również na stacjach ORLEN. Zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu w Jedliczu oznacza możliwość wywiązania się ze zobowiązań wobec ARM, ale i realizację zamówień składanych przez klientów bezpośrednio do spółki ORLEN OIL. W płyn do dezynfekcji rąk do końca tego tygodnia zostaną zaopatrzone wszystkie stacje PKN ORLEN. Będzie on sprzedawany w mniejszych, jednolitrowych pojemnikach po 15 złotych za sztukę.



Do produkcji płynu do dezynfekcji rąk wykorzystywany jest etanol (70% składu), woda oraz alkohol izopropylowy, gliceryna i substancje zapachowe. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zezwolił ORLEN OIL na użycie do produkcji płynu do dezynfekcji rąk etanolu o jakości farmakopalnej, tj. nieposiadającego certyfikatu Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA. Spełnia on wymogi najwyższej jakości farmaceutyczno-kosmetycznej. W obecnej sytuacji rynkowej etanol o jakości farmakopalnej w ostatnich dniach był tańszy i szerzej dostępny niż etanol certyfikowany przez ECHA.



Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Produkcja ruszyła 12 marca br. W sobotę uruchomiono drugą linię produkcyjną.



W proces wytwarzania płynu dezynfekującego zaangażowana jest spółka ORLEN Laboratorium, której Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu wdrożyła analizy laboratoryjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu wytwarzania w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL.