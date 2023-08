Grupa VRG odmładza grupę docelową i zwiększa sprzedaż, ale notuje niższy wynik operacyjny

W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Kapitałowa VRG S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 50,9 mln zł (w porównaniu z 36,4 mln zł w pierwszym półroczu 2022 roku). Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim dodatnie różnice kursowe w pierwszym półroczu 2023 roku. VRG osiągnęła na koniec czerwca br. 602,3 mln zł przychodów (+2,9 proc. r/r), przy wyższym poziomie marży brutto na sprzedaży (56,6 proc. na koniec czerwca). Marża brutto utrzymywała się na poziomie powyżej 50 proc. w każdym miesiącu roku, do czego przyczyniła się przede wszystkim wyższa marżowość w segmencie odzieżowym. Jednocześnie Grupa zakończyła pierwsze półrocze z niższym r/r zyskiem operacyjnym na poziomie 48 mln zł (w porównaniu do 65,2 mln zł w tym samym okresie w roku ubiegłym).

Drugi kwartał 2023 roku VRG zamknęła sprzedażą na poziomie 335,3 mln zł (1,9 proc. niższą niż w roku poprzednim). W okresie kwiecień – czerwiec przychody segmentu odzieżowego zmalały o 12,8 proc. r/r, osiągając 167,5 mln zł.

Przychody segmentu jubilerskiego w drugim kwartale bieżącego roku wyniosły 167,8 mln zł (wzrost o 12,3 proc. r/r). Marża brutto na sprzedaży w 2Q wyniosła 56,3 proc. W tym okresie rekordową marżę 60 proc. osiągnął segment odzieżowy, podczas gdy marża segmentu jubilerskiego pozostała na podobnym poziomie.

Segment jubilerski VRG wykazywał korzystne dynamiki sprzedaży w każdym miesiącu pierwszego półrocza. Z kolei segment odzieżowy, mimo mocnego początku roku, zmagał się z osłabieniem popytu. Janusz Płocica, prezes zarządu VRG wskazuje, że wpływ na niższą całościową sprzedaż segmentu miały w dużej mierze trudne warunki makroekonomiczne oraz efekt wysokiej bazy. Widoczny był też znaczny spadek zainteresowania zakupami w kanale online, gdzie spółka prowadziła, odmienną od lat ubiegłych, oszczędną politykę rabatową.

Prezes Grupy zauważa też, że klienci nie zareagowali pozytywnie na relatywnie wysoki udział starszych kolekcji w ofercie marek odzieżowych na wiosnę i lato 2023. – W związku z procesem ewolucji naszych marek odzieżowych, ostrożnym podejściem do zamówień na bieżący rok, jak i dążeniem do zmniejszania zapasów, mieliśmy w sklepach relatywnie duży udział produktów z poprzednich kolekcji. To, w połączeniu z ograniczeniem promocji, wpływało negatywnie na odbiór oferty przez klientów i przyczyniło się do spadków dynamik sprzedaży, pozostających już i tak pod presją trudnego otoczenia makroekonomicznego. W segmencie jubilerskim obserwowaliśmy stabilny popyt na biżuterię i zegarki, a w efekcie, kontynuację wzrostu sprzedaży w marce W.KRUK. – wskazuje Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Opublikowana w czerwcu br. strategia rozwoju Grupy VRG na najbliższe lata zakłada m.in. istotne zmiany w ID marek segmentu odzieżowego Vistula, Bytom i Wólczanka, nad którymi spółka obecnie pracuje. Mają one na celu poszerzenie i odmłodzenie grupy docelowej klientów oraz mocniejsze wejście w ofertę dla kobiet. W segmencie odzieżowym widoczny jest większy nacisk na dywersyfikację kolekcji poszczególnych marek, a wspólnym mianownikiem będzie rosnący udział jakościowych i bardziej zrównoważonych materiałów. Kolejne efekty zmian w kolekcjach i modyfikacji grup docelowych marek, będą widoczne w kolejnych propozycjach na zimę i wiosnę.

W ramach ewolucji marki Vistula, kieruje ona obecnie swoją ofertę do młodszych klientów oraz poszerza ofertę mody damskiej. Na koniec pierwszego półrocza br. udział Vistula WOMEN w sprzedaży marki wyniósł 4 proc. (w porównaniu z 1 proc. w roku ubiegłym). W listopadzie planowane jest otwarcie pierwszego salonu marki w najnowszym koncepcie o większej powierzchni z możliwością lepszej ekspozycji towaru. Marka Bytom kontynuuje rozwój nowoczesnej odzieży formalnej będącej połączeniem elegancji oraz wygody. Na jesień zaplanowała premierę kolekcji ambasadorskiej. Wólczanka obok flagowego produktu – koszul , rozwija ofertę „total look” skierowaną do młodszych odbiorców.

W segmencie jubilerskim, zgodnie z założeniami strategii, W.KRUK kontynuuje równoległy rozwój oferty luksusowej oraz popularnej. Tym samym, w ofercie marki są dostępne produkty z prestiżowych manufaktur jubilerskich, tj.: BIRKS Bijoux, Chopard czy Nanis, ekskluzywne zegarki Rolex czy Patek Philippe (W.KRUK jest jedynym dystrybutorem w Polsce), ale także produkty marki autorskiej Picky Pica. W czerwcu debiut miała nowa kolekcja ambasadorska W.KRUK z Martyną Wojciechowską – tym razem perfum i chust. Freedom AIR, EARTH, FIRE oraz WATER to cztery kompozycje inspirowane żywiołami. We wrześniu marka planuje premierę kolejnej kolekcji ambasadorskiej.

Docelowo firma stawia na rozwój nowoczesnych marek w modelu omnichannel, poprawę marżowości oraz dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. W dniu 28 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z rekomendacją zarządu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 0,20 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy zostanie zrealizowana 15 grudnia 2023 roku.