Grupa VRG: sprzedaż w górę, marże w dół

Początek drugiego kwartału pod wpływem osłabienia popytu konsumpcyjnego na rynku

Segment jubilerski VRG zanotował w kwietniu 7-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 50,5 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 57,6 mln zł, o 6,4 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały za 10,7 proc. sprzedaży (w porównaniu z 14,6 proc. rok wcześniej).

– W kwietniu obserwowaliśmy ochłodzenie nastrojów konsumenckich. Pomimo negatywnego wpływu czynników rynkowych, Grupa zdołała osiągnąć wynik zbliżony do bardzo dobrego kwietnia 2022 oraz zanotowała najwyższą miesięczna sprzedaż w bieżącym roku. Dobrze oceniamy zachowanie segmentu jubilerskiego, który w kolejnym miesiącu utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu Grupy VRG.

Marża Grupy w kwietniu 2023 r. wyniosła 56,2 proc. w porównaniu do 56,8 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej.

Lepsze wyniki w kanale offline

– Kolejny miesiąc notujemy lepsze wyniki sprzedażowe w kanale offline niż online, pomimo zmniejszenia o ok. 10 proc. wejść do sklepów sieci stacjonarnej. Wskazuje to na zachodzące zmiany i ewolucję w zachowaniu konsumentów. W kwietniu jak i w całym drugim kwartale nasza sprzedaż jest tak jak w roku ubiegłym napędzana zakupami okolicznościowymi, związanymi przede wszystkim z uroczystościami rodzinnymi i biznesowymi – dodaje Janusz Płocica.

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r.

Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A.