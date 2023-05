Gudi Home otwiera dwupiętrowy sklep

Gudi Home to sieć sklepów oferujących towary w niskich cenach – niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. CH Rondo jest pierwszą i jedyną lokalizacją Gudi Home w Bydgoszczy, a jednocześnie 4. lokalizacją w Polsce. Szeroki asortyment sklepu obejmuje takie kategorie produktów jak odzież, akcesoria do domu, artykuły sportowe, kosmetyki, zabawki czy drobną elektronikę.

Nowi najemcy w CH Rondo

Pink Box to z kolei najemca, który poszerzył ofertę modową CH Rondo. Na klientki bydgoskiego centrum czeka szeroki asortyment odzieży i akcesoriów. W ofercie sklepu można znaleźć ubrania na każdą okazję, torebki, czapki, ozdoby do włosów oraz wiele innych dodatków modowych. Dzięki atrakcyjnym cenom i wielu promocjom, oferta Pink Box jest niezwykle konkurencyjna i – podobnie jak w przypadku Gudi Home – skierowana do klienta wrażliwego na cenę.

CH Rondo wzmocniło również swoją ofertę gastronomiczną za sprawą otwarcia Piekarni Grochola Prawdziwy Chleb. W ofercie tej lokalnej piekarni znajdują się świeżo wypiekane chleby, bułki, ciasta, a także dania lunchowe m.in. włoska pizza, kanapki i sałatki.

Gudi Home operuje na powierzchni ponad 1 300 m2 i zajmuje dwupoziomowy lokal, zlokalizowany w sąsiedztwie Pepco na poziomie 0 oraz perfumerii Sephora na poziomie 1.

70-metrowa Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb otworzyła się w strefie gastronomicznej, tuż obok Stogram. Pink Box zajmuje powierzchnię blisko 220 m2 i znajduje się na poziomie 1, naprzeciwko salonu Apart.

„Podniesienie atrakcyjności CH Rondo poprzez wprowadzenie do tenant-mix nowych marek powoduje, że klienci jeszcze chętniej wybierają nasze centrum, mając świadomość, że w CH Rondo w jednym miejscu znajdą wszystko, czego potrzebują. Systematyczne rozszerzenie oferty centrum o marki z różnorodnych branż wynika nie tylko z naszego pozycjonowania. To także odpowiedź na potrzeby naszych Klientów oraz kierunki rozwoju branży retail” – mówi Justyna Podpora, Asset Manager w Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Rondo.