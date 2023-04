H&M na dobrym kursie. Pomogła platforma second-hand

Finansowe odbicie w H&M

Grupa H&M zakończyła pierwszy kwartał roku finansowego 2023 zyskiem po opodatkowaniu w wysokości 540 mln koron szwedzkich (48 mln euro), czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku. Zysk operacyjny wyniósł 725 mln koron szwedzkich (64 mln euro).

To wyniki znacznie powyżej oczekiwań, stanowiące dużą poprawę w stosunku do nieoczekiwanej straty, jaką gigant fast-fashion poniósł pod koniec poprzedniego kwartału. Analitycy obawiali się dalszych strat, ale Helena Helmersson twierdzi, że w kilku obszarach sprawy idą we właściwym kierunku.

Internetowy second-hand poprawia wyniki H&M

Ważną informacją jest jednak to, że po raz pierwszy w wynikach grupy uwzględniono platformę z używaną odzieżą - Sellpy. Spowodowało to jednorazowy pozytywny wpływ na finanse w wysokości miliarda szwedzkich koron (90 mln euro). H&M zaczął inwestować w Sellpy już około dziesięciu lat temu, ale obecnie jest to jedna z największych platform dla używanych rzeczy w Europie.

Druga co do wielkości grupa modowa na świecie ujawniła, że jej kwartalna sprzedaż wzrosła o 12%, do prawie 5 mld euro, choć w dużej mierze dzięki korzystnym efektom walutowym. Przy stałych kursach wymiany wzrost wyniósł jedynie 3 %. Brak wiosennej pogody również nieco spowolnił sprzedaż w marcu, ale tam, gdzie było cieplej, nowe kolekcje zostały dobrze przyjęte. W marcu H&M spodziewa się wzrostu sprzedaży o 4%.