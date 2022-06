H&M podwaja zyski. Czy inflacja pozwoli utrzymać niskie ceny?

Grupa H&M osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano w okresie sześciu miesięcy do końca maja.

Obroty wzrosły o 20 proc., ale na szczególną uwagę zasługuje podwojenie zysków. Sprzedaż w sklepach fizycznych odradza się po pandemii.





Koszty magazynowania zapasów wzrosły o 16%. Można to jednak wytłumaczyć wczesnymi zamówieniami w celu uniknięcia opóźnień w łańcuchu dostaw, zwiększonych kosztów zakupu i transportu oraz towarów przeznaczonych na rosyjski rynek - analizuje Barclays.

Rośnie zysk H&M

Półroczny zysk grupy po opodatkowaniu wzrósł do 3,9 mld koron szwedzkich (364,5 mln euro), to ponad dwukrotnie więcej niż 1,7 mld koron szwedzkich (158,7 mln euro) rok wcześniej. Marża operacyjna wyniosła 5,3%. H&M wypadł więc lepiej niż oczekiwali analitycy.



– Zakłócenia i opóźnienia nadal występują w łańcuchu dostaw, ale są stopniowo łagodzone. Jednocześnie występuje znaczna inflacja. Sytuacja związana z wojną na Ukrainie i jej konsekwencje dla naszego biznesu są nieustannie oceniane – mówi Helmersson, który nie zdecydowała jeszcze, "co zrobić" z Rosją i Ukrainą. – Aktywnie poszukujemy różnych opcji – dodała.

Firma chce utrzymać politykę niskich cen. Wiadomo już jednak, że sprzedaż w czerwcu spadła o 6%.