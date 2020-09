H&M testuje vending - & Other Stories idzie na pierwszy ogień

fot. materiały prasowe HM

Spółka zależna H&M - & Other Stories - testuje w Paryżu maszynę vendingową, która oferują m.in. mydła, kremy i perfumy.

Marka modowa & Other Stories zainstalowała automat sprzedający produkty do kąpieli i ciała w Galeries Lafayette Haussmann w Paryżu. Automat znajduje się w dziale mody damskiej na drugim piętrze i oferuje ograniczoną gamę markowych produktów m.in. mydło do rąk, mini kremy do rąk, wodę toaletową i perfumy.

- Ożywiając ideę automatu & Other Stories przekształca pozornie zapomnianą przestrzeń w małe centrum oferujące zapachy i produkty kosmetyczne, jednocześnie opowiadając swoją historię - czytamy w poście na blogu grupy modowej.

H&M nie jest jedynym detalistą, który na nowo odkrył tę maszynę. W takie urządzenia zainwestował m.in. Aldi.

Dzięki niskim cenom (od 5 do 30 euro) i płatnościom zbliżeniowym H&M ma nadzieję dotrzeć do większej liczby konsumentów. Sieć uważa, że automat powinien wyglądać jak mini-wersja sklepu marki budząc zaciekawienie konsumentów.