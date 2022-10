H&M w Polsce zmniejsza zatrudnienie. O ile?

Rok obrotowy zakończony 30 listopada 2021 r. był siedemnastym rokiem działalności spółki H&M HENNES & MAURITZ.

Ponad 58 mln zł zysku H&M w Polsce

Na koniec listopada 2021 roku firma prowadziła 190 sklepów i zatrudniała 3.865 tysięcy pracowników. Na dzień 30 listopada 2020 r. sieć prowadziła 191 sklepów.

W roku obrotowym zakończonym 30 listopada 2021 r. firma osiągnęła zysk netto w wysokości 58.653 tysięcy złotych (65.508 tysięcy złotych w 2020 r.).

558 pracowników mniej w polskim oddziale H&M

Przeciętne zatrudnienie w spółce na koniec roku obrotowego wynosiło 3.865 w porównaniu do 4.423 na koniec 2020 roku, co oznacza redukcję zatrudnienia o 558 osób.

H&M to druga co do wielkości grupa odzieżowa na świecie, po hiszpańskim Inditeksie