H&M: woleliśmy poszukać oszczędności w firmie, niż przerzucić koszty na klientów

H&M musi sporządzić mniej niż przyjemny bilans za miniony rok obrotowy. Roczny zysk operacyjny spadł o ponad połowę do 7,17 mld koron szwedzkich (ponad 3 mld zł) w okresie od 1 grudnia 2021 r. do listopada 2022 r. Wynik netto to prawie 3,6 miliarda koron (ponad 1,5 mld zł).