H&M wypożyczy garnitur. Za darmo, na 24 godziny

H&M oferuje bezpłatne wypożyczenie męskich garniturów. By za to nie płacić, należy zwrócić garnitur w ciągu 24 godzin do wskazanej przez firmę pralni chemicznej, z którą współpracuje marka. Potencjalny klient nie zapłaci też za drobne zabrudzenia czy plamy. Będzie musiał jednak zapłacić za garnitur pełną kwotę jeżeli poważnie go uszkodzi - podają wirtualnemedia.pl

Projekt realizowany jest pod nazwą: "One/Second/Suit". Nawiązuje do tego film reklamowy, w którym pokazano młodych mężczyzn przygotowujących się do rozmów kwalifikacyjnych, podczas gdy w tle odtwarzane jest motywacyjne nagranie głosu matki. Spot został wyreżyserowany przez Marka Romanka - znanego z teledysków artystów, jak Beyoncé i Johnny Cash oraz filmów fabularnych, takich jak "One Hour Photo" i "Never Let Me Go".

H&M wprowadził usługę wynajmu garniturów w Wielkiej Brytanii, od 13 maja będzie ona dostępna także w Stanach Zjednoczonych. Na razie usługa prowadzona jest testowo, by poznać oczekiwania klientów i sprawdzić zainteresowanie nią.