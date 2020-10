H&M zamknie 250 sklepów

fot. shutterstock

H&M planuje zamknąć do końca przyszłego roku 250 sklepów. Detalista uważa jednak, że największy kryzys ma już za sobą.

W 2021 roku detalista chce mieć 250 mniej sklepów stacjonarnych niż obecnie, co oznacza redukcję całej sieci sklepów o 5%.

H&M od wielu lat próbuje zmniejszyć fizyczną sieć placówek. Detalista powiedział na początku tego roku, że ​​liczba sklepów netto zmniejszy się już w 2020 roku. Teraz jednak szwedzka firma podejmuje bardziej drastyczne kroki.

Ogłoszenie jest zaskakujące, ponieważ towarzyszą mu optymistyczne dane kwartalne. We wrześniu nastąpiło wyraźne ożywienie: sprzedaż w lokalnej walucie spadła "tylko" o 5%. „Mimo, że jeszcze daleko do końca kryzysu, to uważamy, że najgorsze już za nami i jesteśmy dobrze przygotowani, aby wyjść z niego silniejsi” - powiedzieli przedstawiciele grupy

Zysk firmy przed opodatkowaniem w trzecim kwartale br, wyniósł 2,37 mld koron szwedzkich (230 mln euro), w porównaniu z 5,01 mld koron (480 mln euro) rok wcześniej.