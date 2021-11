Half Price, Bel-Pol i New Balance w Gemini Park Tychy

Rośnie nowa część Gemini Park Tychy. Przybywa także najemców: Action, MediaExpert: Multikino, Bel-Pol, marka segmentu „home” oraz punkt z artykułami tytoniowymi Smoke Shop, New Balance oraz HalfPrice, który zajął 2381 m kw. To pierwszy sklep kategorii off price w ofercie tarnowskiego obiektu.