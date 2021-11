HalfPrice debiutuje podwójnie w Bydgoszczy

Bydgoski HalfPrice to aż 1445 mkw. powierzchni handlowej.

HalfPrice oferuje klientom szeroki wybór markowej odzieży, obuwia,

akcesoriów, kosmetyków, zabawek i dodatków do domu. Codziennie na półkach sklepu pojawiają się nowości.



Jest to 23 sklep sieci w Polsce. Model działania HalfPrice opiera się na koncepcji sprzedażowej off-price, polegającej na oferowaniu produktów znanych marek po okazyjnych cenach.