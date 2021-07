HalfPrice dołącza do grona najemców Nowej Stacji w Pruszkowie

Dalszy rozwój CH Nowa Stacja w Pruszkowie. Na jesieni otwarcie HalfPrice; fot. materiały prasowe

Jesienią w centrum handlowo-rozrywkowym Nowa Stacja zostanie otwarty salon HalfPrice.

Sieć oferuje odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Jednocześnie Nowa Stacja wprowadza pewne zmiany w układzie sklepów.



Sklepy HalfPrice, własność Grupy CCC, należą do nowoczesnej kategorii off-price. Marka wystartowała w tym roku już w 20 lokalizacjach. Do końca grudnia, tylko w Polsce, klienci będą mogli korzystać z bogatej oferty 60 sklepów HalfPrice. Marka już wkrótce pojawi się także w Czechach, Austrii i na Węgrzech.

Przeczytaj także: Trzeci sklep VIVE Profit w Lublinie

Salon HalfPrice w Nowej Stacji będzie się znajdował na I piętrze, na powierzchni ponad 1000 m2 zajmowanej do tej pory przez sklepy CCC i Top Secret. Od razu spieszymy z wyjaśnieniem – zarówno sklep CCC, jak i Top Secret nadal pozostają w Nowej Stacji.

W Nowej Stacji trwa obecnie reorganizacja kilku sklepów, która, co warto podkreślić, nie zakłóca codziennej działalności centrum. Lokalizację zmienią CCC, Top Secret, Quiosque oraz Uczy i Bawi. Ponownie został otwarty butik Swiss, a niebawem w foodcourcie otworzy się restauracja sushi.

„Nowa Stacja działa już prawie trzy lata, z czego trudne 1,5 roku w pandemii. To właśnie ten okres miał znaczący wpływ na zmiany, które obecnie przeprowadzamy. Cały czas uważnie obserwujemy co się dzieje dookoła i bardzo szybko odpowiadamy na potrzeby rynku oraz dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów i najemców. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a naszym najemcom zapewnić lokalizacje najkorzystniejsze z punktu widzenia ich biznesu.” - mówi Maciej Krzewiński COO i Członek Zarządu firmy ECC Real Estate, dewelopera Nowej Stacji – „Jesteśmy przekonani, że mimo przejściowych niedogodności z tym związanych, klientom spodobają się wprowadzone zmiany, szczególnie, że do naszych najemców dołączyły dwie bardzo atrakcyjne marki: Dealz, otwarty w czasie pandemii oraz HalfPrice, który wystartuje na jesieni.”