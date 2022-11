HalfPrice i Eobuwie.pl w Galerii Amber

Do grona najemców centrum handlowego dołączyły debiutujący na kaliskim rynku HalfPrice oraz innowacyjny koncept eobuwie.pl połączony z przymierzalnią MODIVO. Salon obuwniczy CCC relokował się natomiast na większą powierzchnię. Łączna przestrzeń zajęta przez najemców to niemal 3 700 mkw.Wcześniej w centrum handlowym pojawił się Outhorn i Pit Bull West Coast. Łączna powierzchnia wynajęta przez tych najemców to niemal 250 mkw.