HalfPrice i gattaia&VANILLA w Porcie Łódź

HalfPrice zajął w Porcie Łódź powierzchnię blisko 2 200 mkw.

Natomiast marka z modą włoską gattaia&VANILLA wprowadziła się do lokalu o powierzchni ponad 73 mkw.

HalfPrice to sieć, która na polskim rynku pojawiła się w maju tego roku. W HalfPrice kupić można ubrania, buty i akcesoria zaprojektowane przez największe domy mody, które dostępne są w przystępnych okazyjnych cenach. W ofercie sklepu znajdują się też kosmetyki oraz artykuły do domu.

Przeczytaj także: Galeria Młociny z nowym salonem ze zrównoważoną modą

Drugi z najemców to lokalna sieć sklepów z odzieżą włoską – gattaia&VANILLA Marka funkcjonuje na rynku od 2010 roku. Sklep stawia na naturalne tkaniny, jak bawełna czy jedwab, na co dzień współpracuje z włoskimi markami, jest także partnerem polskich producentów najlepszej jakości swetrów.

- Na pokładzie Portu Łódź powitaliśmy dwóch nowych najemców. To marki, które bardzo dobrze ilustrują to, czym kierujemy się dobierając nasz tenant – mix. Do współpracy zapraszamy zarówno duże światowe sklepy sieciowe, jak również mniejszych lokalnych przedsiębiorców, którzy mają okazję zaprezentować w naszym Centrum swoją ofertę. Zarówno HalfPrice, jak i gattaia&VANILLA uzupełnią naszą szeroką ofertę modową, która niewątpliwie jest znakiem rozpoznawczym Portu Łódź – mówi Jagoda Olesiak, kierownik marketingu w Porcie Łódź.

Przeczytaj także: Pepco przez jakiś czas bez dyrektora finansowego

Nowe sklepy zlokalizowane są w pobliżu salonów CCC, Deichamnn, Wojas.