HalfPrice i Pepco najemcami wrocławskiej Magnolii

HalfPrice wprowadził również do sprzedaży wyselekcjonowaną linię Luxury Brands, czyli luksusowych ubrań, butów i dodatków od największych domów mody i projektantów, np. Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Patrizia Pepe, Just Cavalli czy Christian Lacroix.

Wczesniej do oferty centrum dołączyły m.in. takie marki jak Marciano by Guess, MODIVO, Marilyn Poupee, Snipes czy Five o'clock.· Również w czerwcu w Magnolia Park uruchomiono, we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, Centrum Obsługi Mieszkańca.

Salon Five o’clock, liczący sobie 50 mkw. powierzchni, funkcjonuje w nowej formule – jako Atelier Herbaty – gdzie można nie tylko spróbować herbaty, ale również zabrać ją zaparzoną na wynos. Salon Five o’clock znajduje się na parterze w sąsiedztwie salonu Crocs.

Marciano by Guess na powierzchni 111 mkw. oferuje damską i męską odzież z półki premium oraz dodatki, takie jak torebki, paski czy okulary.

W Magnolia Park, w nowej, większej lokalizacji, otworzył się także salon Ochnik.

W nowe miejsce – obok drogerii Sephora – relokowała się również marka optyczna Design Optyk. Teraz salon ma 63 mkw. W asortymencie klienci znajdą okulary od takich domów mody, jak Chanel, Dior, Gucci, Tom Ford, Saint Laurent, Céline, Porsche Design i wielu innych.

Nowe wnętrze ostatnio zyskał także salon z włoską bielizną Intimissimi.