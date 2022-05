HalfPrice świętował 1. urodziny w Forcie Mokotów. Na imprezie m.in. Małgorzata Rozenek

Pierwsze salony należącego do Grupy CCC HalfPrice’a, oficjalnie wystartowały 4 maja ub.r.

W rok sklepy stacjonarne HalfPrice odwiedziło 16,2 mln klientów, a w uruchomionym w grudniu sklepie online złożono już niemal 50 tysięcy zamówień.







HalfPrice w Polsce

Pierwsze salony należącego do Grupy CCC HalfPrice’a, oficjalnie wystartowały 4 maja ub.r. w pięciu polskich miastach, tj. w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Polkowicach oraz Tychach. Od tamtej pory sieć otworzyła sumie 67 sklepów i weszła na kolejne 6 rynków.

Mija rok odkąd HalfPrice - najmłodszy, off-price'owy szyld Grupy CCC - otworzył swoje pierwsze sklepy stacjonarne w Polsce. Rok od debiutu HalfPrice to już 67 sklepów stacjonarnych, prawie 2 tys. pracowników, sklep online oraz obecność na 7 rynkach. W rok sklepy stacjonarne HalfPrice odwiedziło 16,2 mln klientów, a w uruchomionym w grudniu sklepie online złożono już niemal 50 tysięcy zamówień.

Rozwój konceptu off-price w Polsce

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje produkty światowych marek, w atrakcyjnych cenach – zawsze do -80% taniej. Asortyment sklepów obejmuje: odzież, obuwie, akcesoria, produkty sportowe, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

– Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie do 2025 roku ok. 250 sklepów sieci, a do końca roku chcemy, aby nasza sieć liczyła już 100 sklepów. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu – mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice.

Produkty w modelu off-price w CEE

Realizacja międzynarodowej ekspansji marki od samego początku stanowiła jeden z głównych celów biznesowych Grupy. Pierwszy zagraniczny sklep pod szyldem HalfPrice został otwarty w Budapeszcie w sierpniu ub.r. Obecnie, Spółka jest obecna na 6 europejskich rynkach poza Polską - w Austrii, Czechach, Chorwacji i Słowenii, a także na Węgrzech oraz Słowacji.

Omnichannel w wersji off-price

Pod koniec 2021 r. HalfPrice zrobił kolejny duży krok w kierunku rozwoju marki otwierając sklep internetowy. Platforma sprzedażowa działa w formule klubu zakupowego, w którym każdego dnia na klientów czekają tematyczne kampanie produktowe. Unikatowe oferty marki dostępne są dla polskich użytkowników sieci, jednak w planach spółki jest dalszy rozwój platformy online na pozostałych rynkach, na których działają sklepy stacjonarne.