HalfPrice z kolejnym sklepem w Poznaniu

Do grona najemców Poznań Plaza dołączyła nowa marka z segmentu off-price. HalfPrice to sieć sklepów Grupy CCC, której znakiem rozpoznawczym jest różnorodny wybór odzieży, dodatków i dekoracji wnętrz, oferowany nawet do 80% taniej.