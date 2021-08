HalfPrice z pierwszym sklepem w Budapeszcie

HalfPrice to koncept w kategorii off-price, w którym klienci mogą znaleźć szeroką gamę produktów popularnych brandów w okazyjnych cenach. Sieć oferuje odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Przeczytaj także: Wojas z niższą sprzedażą detaliczną w lipcu

– Ekspansja międzynarodowa jest jednym z ważnych celów biznesowych. Bardzo się cieszymy, że HalfPrice jest dostępny dla klientów w Budapeszcie – mówi Adam Holewa, prezes zarządu HalfPrice.

Pierwszy sklep został otwarty w centrum Budapesztu przy placu Vörösmarty. – Dokładamy wszelkich starań, by nasze sklepy pojawiały się w najbardziej charakterystycznych, prestiżowych lokalizacjach danego miasta. Dlatego marka HalfPrice zawitała do popularnego i doskonale znanego mieszkańcom Budapesztu i turystom miejsca – na Vörösmarty plac. Jesteśmy przekonani, że zarówno ofertą, jak i designem będzie ona przyciągać odwiedzających tę okolicę, a wkrótce stanie się obowiązkowym punktem na zakupowej mapie miasta – mówi Joanna Czyżewska, wiceprezes zarządu HalfPrice ds. sprzedaży.

Przeczytaj także: VIVE Profit wchodzi we franczyzę

HalfPrice to nowa marka, która zadebiutowała na początku maja w Polsce. W trzy miesiące od momentu startu konceptu, Grupa CCC otworzyła w tym kraju 21 sklepów, które odwiedziło ponad 2 miliony osób.

W sierpniu sieć zadebiutuje także w Austrii, a we wrześniu w Czechach. Do końca grudnia br. w Europie powstanie ok. 60 sklepów pod szyldem HalfPrice.

– Grupa CCC prowadzi działalność na Węgrzech od 9 lat. Doskonale znamy potrzeby i gusta tamtejszych konsumentów, dlatego jesteśmy pewni, że w ofercie HalfPrice każdy znajdzie coś dla siebie.