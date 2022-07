Handlowe roszady w I połowie br. Mere i Go Sport znikają z rynku

Aż 84% nowej powierzchni oddano do użytku w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Inwestycje przyjmują formę głównie małych parków handlowych o profilu zakupów codziennych – stanowiły one blisko 90% wszystkich projektów.

– Wyraźnie widać, że deweloperzy kontynuują rozwój formatu parków handlowych i centrów zakupów codziennych w mniejszych ośrodkach. Łącznie w parkach handlowych w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców oddano do użytku około 87 tys. mkw. Przykładami takich projektów są: Karuzela w Puławach, Stacja Sierpc, N-Park w Pszczynie czy Green Park w Sławnie – mówi Wojciech Wojtowicz, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynkowych w Colliers.

Handlowe roszady

Popyt niezmiennie pozostaje zdominowany przez sieci handlowe z branży ekonomicznej, dyskonty i sklepy off-price, które stawiają na silną ekspansję. Właściciel sieci Half Price zamknął pierwszy rok działalności w Polsce z liczbą blisko 70 sklepów, zaś TK Maxx świętował otwarcie swojej 50. placówki. Także sieć JD Sports uruchomiła kolejnych 5 lokalizacji. Na rynku pojawił się również nowy gracz – niemiecka sieć drogerii DM Drogerie Markt, która rozpoczęła ekspansję od województwa dolnośląskiego.

W I połowie roku doszło także do kilku przejęć. Medicover sfinalizował zakup 14 klubów fitness prowadzonych w 10 miastach w Polsce przez McFIT, wiodącą europejską sieć fitness należącą do RSG Group. Austriacka sieć XXXLutz nabyła udziały Black Red White, a Grupa Romet produkująca rowery stała się właścicielem 45 sklepów Prorowery.pl.

Odnotowano także zniknięcia marek. W II kwartale 2022 roku właściciel marki TXM złożył wniosek o upadłość, podobnie jak sieć Go Sport, która w związku z wojną w Ukrainie objęta została sankcjami (powiązanie z kapitałem z Rosji). Jednocześnie w ubiegłym kwartale UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką przez Sportsdirect.com Poland. Decyzję o zamknięciu sklepów w Polsce podjęła również rosyjska sieć dyskontów Mere. Polski rynek opuściła także sieć Orsay.

Proekologiczne warianty sprzedaży

Widocznym trendem na rynku handlowym jest rozwój modelu mody cyrkularnej, który najczęściej obejmuje produkcję odzieży z przetworzonych tkanin i obieg używanych ubrań poprzez ponowną ich sprzedaż. Dotyczy to zarówno marek popularnych, jak i luksusowych, które tworzą własne platformy sprzedaży używanych ubrań i dodatków lub dołączają do typowych sprofilowanych na drugi obieg marketplace’ów. W I poł. 2022 r. na rynku pojawiła się kolejna platforma wpisująca się w ten trend – Less.store. Firma 4F zdecydowała się natomiast na sprzedaż second-hand – ubrania z drugiej ręki można nabyć w wybranych lokalach marki, np. w warszawskim centrum handlowym Arkadia. Na ekologiczny wariant postawiła też marka Deni Cler, która otworzyła platformę Vintage, na której można kupić archiwalne projekty firmy. Dodatkowo, firma ma w planach uruchomienie zakładki „resale”, za pośrednictwem której możliwa będzie sprzedaż ubrań z metką marki, od klientki do klientki.

Na rynku przybywa też firm, które z mody cylkuralnej uczyniły swój główny cel biznesu – platforma online Vinted czy nowo otwarta Less.store należą do tej kategorii. Co więcej, marki second-hand coraz śmielej wchodzą do centrów handlowych, czego przykładem może być chociażby Butik Cyrkularny, który swoje sklepy otworzył już w kilku centrach handlowch na terenie Polski, w tym warszawskich Galerii Mokotów i Wars Sawa Junior czy Avenidzie w Poznaniu. Z kolei Vive Profit, działający od wielu lat lider w sektorze mody używanej, stworzył sieć obejmującą już ponad 50 sklepów stacjonarnych w wielu parkach i galeriach handlowych.

Dynamiczny rozwój q-commerce

Zaledwie 4 latach od uruchomienia pierwszych sklepów q-commerce w Polsce (sklepy oferujące sprzedaż online i szybkie dostawy), obserwujemy znaczący rozwój tego segmentu handlowego. W I kwartale roku działalność rozpoczął supermarket online Delio, a w drugim Barbora Express. Na ekspansję zdecydował się poznański serwis dostaw lokalnych Fyrtel, który uruchomił swoje usługi w wybranych dzielnicach Warszawy. Jednocześnie w I półroczu z polskiego rynku wycofał się operator q-commerce JOKR.

- Trend szybkich dostaw dostrzegają także duże marki spożywcze, które, aby dostosować się do oczekiwań konsumentów, wchodzą we współpracę z firmami logistycznymi. Na partnerstwo zdecydowały się InPost i Carrefour w ramach usługi InPost Fresh, oferując swoje usługi w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Bardzo aktywna w I półroczu była Grupa Allegro, która w kwietniu dokonała przejęcia platform ecommerce Mall Group oraz oferującej usługi kuriersko-logistyczne WE|DO. Uruchomiła także serwis w języku ukraińskim. W ostatnich miesiącach na rynek polski powrócił e-Bay, który funkcjonował tu w latach 2005-2011.

180 tys. mkw. jeszcze w tym roku

Na koniec czerwca 2022 r. w budowie znajdowało się ok. 325 tys. mkw. GLA, z czego ok. 200 tys. mkw. GLA planowane jest do oddania do końca tego roku. Większość projektów w budowie stanowią parki handlowe, głównie w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. Wśród największych obiektów planowanych do oddania w ciągu najbliższych 18 miesięcy są m.in. Bawełnianka w Bełchatowie, Galeria Goplana w Lesznie, Pasaż Kępiński oraz M Park w Koszalinie. Trwają również prace związane z kolejnymi przebudowami dawnych hipermarketów i supermarketów Tesco: do otwartego w I półroczu projektu Karuzela Puławy dołączyć mają również m.in. Dor Częstochowa, S1 w Gorzowie Wielkopolskim czy Cuprum Park w Lubinie.

Rośnie również rola inwestycji typu mixed-use. W myśl tego trendu trwa przebudowa obiektów Renoma oraz Supersam. Realizowane są także m.in. kolejne fazy kompleksów Fuzji oraz Widzewska Manufaktura w Łodzi, Quorum we Wrocławiu, Waterfront w Gdyni oraz inwestycji na terenie Młodego Miasta w Gdańsku.