Hebe chce dostarczać zakupy w 2 godziny

W czasie rosnącego zagrożenia epidemiologicznego Hebe przypomina klientom o możliwości dokonywania zakupów on-line. Zakupy zostaną dostarczone nawet w ciągu 2 godzin od momentu złożenia zamówienia.

Click and Collect – to szybki odbiór zakupów w wybranej drogerii. Podczas finalizacji zamówienia on-line, klient wybiera jedną z ponad 250 drogerii Hebe, do której w ciągu 2 godzin dostarczone zostanie jego zamówienie. Dostawa do wybranej drogerii jest bezpłatna.

Sieć oferuje również dostawę kurierem miejskim Hebe Express – przesyłka zostanie dostarczona w wybrane przez klienta miejsce – do domu, do pracy, a nawet do hotelu, przed upływem 2 godzin.