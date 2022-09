Hebe otwiera 300. drogerię

Przypomnijmy: sieć Hebe odnotowała silne ożywienie sprzedaży w porównaniu do pierwszego półrocza ub.r, kiedy to obowiązywały jeszcze ograniczenia związane z pandemią. Przychody wzrosły o ponad 30 proc., do 163 mln euro. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 91 mln euro.

W walucie lokalnej szyld zwiększył sprzedaż o 34,7%, a sprzedaż LfL (porównywalna) wzrosła o 26,9%. Sprzedaż w euro wyniosła 163 mln, co oznacza wzrost o 31,8% względem pierwszego półrocza 2021.

W drugim kwartale br, sprzedaż wzrosła o 40,4% (+36,9% w euro), przy wzroście LfL na poziomie 32,2%.



Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment produktów do pielęgnacji ciała, włosów, twarzy oraz produktów na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada też ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.