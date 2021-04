Hebe uruchomi do końca roku kasy samoobsługowe we wszystkich sklepach

Kasy samobsługowe znajdują się już w 155 drogeriach Hebe. Fot. materiały prasowe

Do końca bieżącego roku we wszystkich drogeriach Hebe pojawią się kasy samoobsługowe. Będą one również instalowane we wszystkich nowo otwieranych sklepach sieci. Obecnie kasy samoobsługowe funkcjonują w 155 drogeriach Hebe.

Kasy, których producentem jest M4B, dostarczyła firma Forcom. - Testowanie kas samoobsługowych w drogeriach Hebe rozpoczęliśmy pod koniec 2019 roku. Na podstawie zadowalających wyników tych testów podjęliśmy decyzje o stopniowym wprowadzeniu tego typu kas we wszystkich sklepach sieci – mówi Daniel Mikołajczyk, dyrektor operacyjny w Hebe.

Instalowane w drogeriach Hebe kasy samoobsługowe są niewielkich gabarytów, tym samym dobrze wkomponowują się w wystrój sklepów. Są intuicyjne i bardzo proste w obsłudze, dzięki czemu znacząco ułatwiają i przyspieszają zakupy. Kasy przyjmują płatności kartami płatniczymi, Blikiem oraz kartą podarunkową. Możliwa jest w nich również autoryzacja karty lojalnościowej, jak również – na życzenie - wydruku faktury. Do tej pory kasy samoobsługowe zostały zainstalowane w 155 drogeriach Hebe, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie i Rzeszowie. Dalszym krokiem będzie edukacja i zachęcanie klientów do korzystania z płatności samoobsługowej.

Od ponad roku funkcjonuje e-sklep marki, w którym dostępna jest szeroka i konkurencyjna oferta produktów. Sieć zachęca również do korzystania z udoskonalanej na bieżąco aplikacji Hebe, która ułatwia zakupy on-line oraz daje dostęp do najnowszych promocji i atrakcyjnych ofert, w tym także tych dedykowanych stałym klientom. Aplikacja Hebe pobrana została już ponad 1,10 mln razy.