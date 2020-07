Hebe w Pasażu Grunwaldzkim

Do oferty należącego do EPP Pasażu Grunwaldzkiego we Wrocławiu dołączyły dwie nowe marki: drogeria Hebe (218 mkw.) i salon DlaSpania (206 mkw.). Ponadto sklep Levi’s otworzył się w większej lokalizacji (140 mkw.).

– Klienci doceniają wybór marek z segmentu beauty, który obok Hebe tworzą teraz wszystkie największe sieci drogerii i perfumerii, czyli Sephora, Rossmann, Douglas, Natura, Super-Pharm, Notino czy Kontigo – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

W ostatnim czasie we wrocławskim centrum pojawiły się też Tescoma, powiększony sklep Home&You, salony Medicine oraz Triumph w nowych lokalizacjach czy powiększony X-Kom w nowym koncepcie.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Kompleksową ofertę centrum tworzy blisko 200 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych.