Hebe wprowadza reglamentację towarów higieniczych i wirusobójczych

Sieć Hebe poinformowała, że w trosce o chęć zagwarantowania dostępu do środków higienicznych oraz wirusobójczych jak najszerszej grupie klientów jedna osoba może zakupić maksymalnie 5 sztuk produktów z wymienionych kategorii: żele antybakteryjne, mydła, żele pod prysznic, uzupełniacze do mydeł i żeli w płynie oraz produkty do higieny intymnej.

Przypomnijmy, że również Rossmann ograniczył sprzedaż żeli, mydeł antybakteryjnych czy papieru toaletowego. Te rzeczy w Rossmannie można kupić w liczbie 3 sztuk na osobę.

Obie sieci zachęcają swoich klientów do korzystania z zakupów on-line, gdzie sprzedaż jest prowadzona na bieżąco. Terminy dostaw mogą jednak ulec czasowemu wydłużeniu ze względu na zaistniałą sytuację.