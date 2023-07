Hebe z aplikacją mobilną na rynek czeski i słowacki

Aplikacja Hebe na dwóch zagranicznych rynkach

Bazując na poprzednich projektach realizowanych dla Hebe oraz szerokiej ekspertyzie w zakresie tworzenia produktów digital, firma Future Mind stworzyła dla marki dwie wersje aplikacji mobilnej. Będą one dostępne dla użytkowników w Czechach i na Słowacji.

Produkty zostały spersonalizowane pod kątem oczekiwań konsumentów na tych rynkach, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą i jej dopasowanie do grupy docelowej. Umożliwi to również budowanie większego zaangażowania i lepsze zaspokajanie potrzeb użytkowników, którzy w obszarze m-commerce oczekują przede wszystkim przejrzystego i kompleksowego doświadczenia zakupowego.

Aplikacja Hebe w Polsce jest bardzo dobrze oceniana przez użytkowników. Jej średnia ocena w AppStore i Google Play to 4.7 gwiazdki z 5 możliwych, co dowodzi, że spełnia ona oczekiwania konsumentów zarówno w zakresie wygody, jak i intuicyjności użytkowania i jest dla nich istotnym narzędziem procesu zakupowego. Dlatego też, zagraniczne wersje aplikacji Hebe będą w dużej mierze pokrywać się z tą, która funkcjonuje na naszym rynku. Klienci w Czechach i na Słowacji będą mogli dodawać produkty do listy życzeń, korzystać z szybkiego wyszukiwania, czy też sprawdzać opinie o produkcie. Do ich dyspozycji będzie również zakładka „Nowości”, promocje oraz artykuły blogowe w sekcji inspiracji. Wszystkie te funkcje będą oczywiście dostosowane do docelowych grup odbiorców w obu krajach- mówi Magda Gromisz, Head of PMO, Future Mind.

Początek długofalowej ekspansji Hebe

Sieć Hebe wraz z Future Mind planują sukcesywnie rozwijać aplikacje mobilne na nowych rynkach. Następnym krokiem będzie rozwój obecnego w Polsce programu lojalnościowego, aby zaspokoić unikalne potrzeby i oczekiwania klientów w każdym z tych regionów.

Ekspansja to duży krok dla rozwoju marki Hebe. Cieszymy się z wdrożenia aplikacji i mamy nadzieję, że jej funkcjonalności znacząco wpłyną na rozpoznawalność i popularność naszej marki na rynkach zagranicznych. Pojawienie się aplikacji w Czechach i na Słowacji to odpowiedź na potrzeby konsumenta i zmieniającego się świata. Aplikacja jest dla nas ważnym narzędziem do budowania zaangażowania i lojalności naszych odbiorców, a także zwiększenia liczby klientów. Narzędzie świetnie sprawdziło się na rynku polskim, zależy nam, aby tak stało się również za granicą - komnetuje Aleksandra Kosior, Product Manager Hebe.

Wprowadzenie aplikacji Hebe na rynki czeski oraz słowacki nie wiąże się z żadnymi zmianami dla użytkowników w Polsce.