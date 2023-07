Hebe z programem dla wychowanków domów dziecka

Po procesie rekrutacyjno-warsztatowym, od 3 lipca 2023 r. uczestnicy drugiej edycji programu rozpoczęli pracę w drogeriach Hebe w całej Polsce.

Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 56,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 15,9 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2020 r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 1,1%. Jest to najliczniejsza i najbardziej niepokojąca grupa pod względem dalszego rozwoju i wejścia w dorosłe życie.

Wychodząc naprzeciw problemowi społecznemu jakim jest proces usamodzielnienia w Polsce, marka Hebe we współpracy z Fundacją One Day, rozpoczęła pierwszy tego typu, autorski program aktywacji społeczno-zawodowej „Odkryj siebie z Hebe”. Fundacja od lat zajmuje się wsparciem młodzieży, przygotowując do samodzielności, wkraczania w dorosłość i wejścia na rynek pracy w ramach projektu #Usamodzielnieni. Działania Fundacji koncentrują się przede wszystkim na zaistnieniu młodzieży na rynku pracy - od stworzenia CV, poprzez cały proces związany z zatrudnieniem.

Od 3 lipca 2023 r. w drogeriach Hebe możemy spotkać nowych konsultantów – podopiecznych programu. Młodzież rozpoczęła (często swoją pierwszą) pracę. W akcję zostały włączone drogerie Hebe w całej Polsce, tak aby umożliwić pracę podopiecznym jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.