HIPPER.pl debiutuje na rynku marketów budowlanych

24 kwietnia w Zelowie nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego marketu budowlanego HIPPER.pl, fot. materiały prasowe firmy

Na rynku marketów budowlanych zadebiutował szyld HIPPER.pl. Na razie jest to jeden sklep, ale firma planuje stworzyć sieć placówek na terenie całego kraju oraz ruszyć ze sklepem internetowym.

W sobotę 24 kwietnia w Zelowie nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego marketu budowlanego HIPPER.pl.

- Posiadamy wszechstronny asortyment, dzięki któremu nie tylko przeprowadzisz remont w domu lub prace renowacyjne w ogrodzie, ale także zadbasz o wyposażenie swojego najbliższego otoczenia. W naszym sklepie znajdziesz materiały budowalne, remontowe i ogrodnicze, a także dekoracje do domu i wiele innych przydatnych akcesoriów. HIPPER.pl to także sklep z narzędziami – to właśnie u nas dostępne są profesjonalne sprzęty znanych producentów, które ułatwiają i znacznie przyspieszają prace remontowe. To, co nas wyróżnia, to HIPPER obsługa klienta – nasi pracownicy zawsze chętnie udzielą Ci wsparcia, doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania - w ten sposób firma zachwala swój koncept.

Przeczytaj także: Sklepy Mebloo i Fabryka Sypialni dołączają do Homepark Rawa

Sklep prowadzi spółka WRI z siedzibą w Koziegłowach. Firma w 2020 r. otrzymała 1 mln zł w ramach pomocy publicznej.

Na koniec 2019 roku spółka prowadziła 6 marketów w sieci PSB.

​

​