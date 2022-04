HIPPER.pl ma już 10. marketów budowlanych. Ruszył też e-sklep

Nowy sklep zlokalizowany jest w parku handlowym Rock Park w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie). Oferta marketu HIPPER.pl Dom & Ogród jest uzupełnieniem oferty sklepów pozostałych branż handlowych dostępnych w Rock Park, takich jak Biedronka i KiK.

Sieć marketów HIPPER.pl Dom & Ogród oferuje asortyment z zakresu budowy, remontu, renowacji i wyposażenia domu i ogrodu. Sklepy HIPPER.pl to miejsca nowoczesne, które odpowiadają na aktualne potrzeby klientów i rynku. Można w nich skorzystać z wygodnych kas samoobsługowych, zwrotów towarów do 365 dni i bezpłatnego transportu w promieniu 20 kilometrów od sklepu (lub w większej odległości za dodatkową opłatą).

To już kolejna lokalizacja marketu HIPPER.pl w parku handlowym – poprzedni sklep powstał w kompleksie Tuchola Park (woj. kujawsko-pomorskie). Właściciele marki szczególnie cenią lokalizacje w parkach handlowych, ponieważ klienci chętnie wybierają takie miejsca na zakupy – doceniają m.in. wygodę, dostępność oraz szeroką ofertę asortymentową skupioną w jednym miejscu.

Czas na e-sklep HIPPER.pl!

Sklep internetowy HIPPER.pl, dostępny pod taką domeną, jak nazwa marki, jest już otwarty dla klientów. Oferta sklepu online będzie sukcesywnie poszerzana o asortyment dostępny w sklepach stacjonarnych, zapowiadają właściciele marki.

W tej chwili sklep oferuje wybrany asortyment z zakresu budowy, remontu i wykończenia domów, mieszkań i ogrodów. Znajdziemy tam między innymi farby do renowacji wnętrz i nie tylko, środki ochrony drewna, chemię budowlaną, narzędzia i elektronarzędzia, artykuły BHP oraz środki czystości, chemię gospodarczą i akcesoria do sprzątania.

Podczas zakupów skorzystamy z wygodnej dostawy kurierem prosto do domu lub do najbliższego Paczkomatu InPost. W przyszłości możliwy będzie także odbiór osobisty zamówień w punktach sprzedaży stacjonarnej. Płatność za zakupy może odbyć się online (szybka wpłata PayU), przelewem lub przy odbiorze zamówienia (za pobraniem). Oprócz tego na klientów czekają udogodnienia znane ze sklepów stacjonarnych: HIPPER promocje, zwroty towarów do 365 dni, a dodatkowo także porady i inspiracje dla domu i ogrodu.

Pierwszy sklep HIPPER.pl powstał w kwietniu 2021 roku w Zelowie. Od tego czasu kolejne markety regularnie pojawiają się na terenie całej Polski. W tej chwili znajdziemy je w Koziegłowach, Świnoujściu, Szubinie, Środzie Wielkopolskiej, Nakle nad Notecią, Osiu, Witkowie, Tucholi oraz – od 28 kwietnia – w Nowogardzie. WRI zdradza kolejne lokalizacje – w I połowie 2022 roku market HIPPER.pl pojawi się w parku handlowym w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), a następnie w Świerklańcu (woj. śląskie). Firma ma w planach otwarcie tych i wielu kolejnych sklepów na terenie całej Polski w ramach sieci HIPPER.pl.