Holenderska marka odzieżowa w upadłości

Fundusz inwestycyjny Sun Capital kupił Scotch & Soda w 2011 roku i postawił na silną ekspansję międzynarodową. Teraz wydaje się, że nie ma wystarczającej ilości gotówki, aby przetrwać nie jeden, ale dwa globalne kryzysy. Ograniczenia związane z Covid mocno uderzyły w sieć, a kryzys inflacyjny pogłębił jej problemy. Sun Capital musiał wspomóc Scotch & Soda kwotą 55 mln euro w zeszłym roku finansowym, aby utrzymać sieć na powierzchni - podała holenderska gazeta "FD".

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o staraniach inwestora o sprzedaż holenderskiej sieci, ale nie przyniosły one rezultatów. Według "FD" nie są to pierwsze takie próby- już w 2013 i 2018 roku fundusz przymierzał się do wycofania ze swojej inwestycji. Bezskutecznie.

Scotch & Soda ma kłopoty w Holandii

Scotch & Soda ma na całym świecie 230 sklepów: zdecydowana większość z nich nie jest bezpośrednio zagrożona bankructwem. Jednak wyznaczono syndyka dla holenderskiego oddziału, który zapowiedział, że pilne są również starania o znalezienie kupca na niebankrutujące placówki, ponieważ „sklepy zagraniczne potrzebują holenderskiego oddziału, aby móc prawidłowo działać”. Konieczny jest również dalszy zastrzyk kapitałowy. Na razie 32 sklepy w Niderlandach pozostaną otwarte.

Scotch & Soda została założona w Amsterdamie w 1980 roku i zaczynała jako marka odzieży męskiej. Jej przejęcie przez Sun Capital otworzyło drzwi do globalnej ekspansji. Kosztowało to jednak dużo pieniędzy, a w ostatnich latach wyniki detalisty nie były zadowalające.

W Polsce odzież Scotch & Soda można kupić za pośrednictwem e-sklepu sieci oraz platform marketplace.