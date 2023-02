Holenderska marka otwiera 22. sklep w Polsce. Debiut był ponad rok temu

Tym samym będzie to 7. sklep w stolicy i 22. w kraju. Na powierzchni prawie 150 m2 odwiedzający będą mieli możliwość zapoznać się z produktami z portfolio marki oraz przetestować kosmetyki i skorzystać z masażu dłoni przy pięknej kamiennej umywalce – tzw. water island, znajdującej się pod drzewem sakury, charakterystycznym dla wystroju wnętrza każdego sklepu Rituals.

Wcześniej produkty holenderskiej marki pojawiły się w katowickiej galerii Silesia City Center oraz w Bonarka City Centero w Krakowie. W Katowicach to już druga lokalizacja Rituals w tym mieście.Promocje na otwarcie Rituals Marszałkowska

Z tej okazji przewidziano prezenty: dla pierwszych 100. osób, które zrobią tego dnia zakupy, marka przygotowała torby z niespodziankami, a dla kolejnych klientów – upominki do zakupów. W dniu otwarcia obowiązywać będą także wyjątkowe promocje: pianka pod prysznic oraz peeling do ciała będą dostępne w promocyjnych cenach, a do zakupów za min. 190 zł dołączone zostaną małe patyczki zapachowe z kolekcji klasycznych.

Sklepy Rituals w 2023 r. Gdzie pojawi się marka?

W 2023 roku możemy liczyć na równie spektakularną ekspansję marki, chociaż szczegóły kolejnych otwarć na razie pozostają tajemnicą. Niemniej jednak, obserwując dotychczasowy rozwój marki w Polsce, który uznaje się za niezwykle udany, nie powinno zaskakiwać, że plany na ten rok zakładają podwojenie liczby sklepów.

Produkty marki można zatem kupić aż w 10. miastach Polski – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Łodzi, Gdyni, Gdańsku oraz Krakowie.

Wyniki finansowe Rituals

Spółka zamknęła rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 zyskiem w wysokości 211 241,47 złotych. Koszty działalności operacyjnej wynosiły 12, 1 mln zł. Przychody ze sprzedaży 12,6 mln zł. Rentowność sprzedaży wyniosła 3 proc.