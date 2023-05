Hollywood Hair otwiera dziesiąty salon. W Szczecinie

W ciągu 7 lat od momentu powstania Hollywood Hair stało się liderem na polskim rynku przedłużania włosów. Specjaliści firmy do tej pory obsłużyli około 80 tys. klientek i doczepili im łącznie około 80 tys.km. włosów (dla porównania: obwód Ziemi wynosi 40 075 km.). Marka obecna w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach, Poznaniu i hiszpańskiej Marbelii uruchamia swój kolejny salon w Polsce, co wiąże się z rosnącym popytem na oferowane przez nią usługi.

- Bardzo się cieszę, że od dziś klientki mogą korzystać z naszych usług również w Szczecinie. Wiem, że długo czekały na to, aż rozpoczniemy działalność w tej lokalizacji. Otwarcie jubileuszowego dziesiątego salonu to kolejny ważny krok w rozwoju naszego biznesu, dzięki któremu wzmacniamy ekspansję marki. Kiedy zaczynaliśmy, to w Polsce rynek przedłużania włosów praktycznie nie istniał. To właśnie my jesteśmy jego prekursorami i jestem dumna z tego, że rośniemy w siłę - mówi Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

Festiwal "Hairchella”

Otwarciu dziesiątego salonu działającego pod szyldem marki towarzyszy rozpoczęcie włosowego festiwalu „Hairchella”. W jego ramach klientki firmy oraz zainteresowane mieszkanki miast, w których zlokalizowane są salony Hollywood Hair, będą mogły skorzystać z darmowych konsultacji oraz porad dotyczących pielęgnacji włosów, wykonać modne stylizacje przy pomocy specjalistek oraz wzbogacić fryzurę o kolorowe warkoczyki. Dodatkowo czekają na nie atrakcyjne rabaty na autorskie produkty i suplementy Hollywood Hair.

Hollywood Hair planuje dalszą ekspansję

W planach Hollywood Hair jest otwieranie kolejnych salonów zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Marka zamierza także pozyskiwać nowe rynki e-commerce, które przyczynią się do zwiększania sprzedaży jej produktów i akcesoriów. Aktualnie sieć posiada własny sklep on-line angielsko i hiszpańsko języczny oraz prowadzi sprzedaż w całej Europie za pośrednictwem platformy Amazon. Firma chce wykorzystać potencjał rozwijającego się rynku beauty i stać się europejskim liderem w branży doczepiania włosów.

Z danych stowarzyszenia Cosmetics Europe wynika, że Europa stanowi obecnie największy na świecie rynek produktów z kategorii higieny osobistej oraz dbałości o urodę określanych jako Beauty& Personal Care. Jego wartość wynosi już ponad 76 miliardów euro.

Harmonogram festiwalu „Hairchella”:

8-14.05 Szczecin; ul. Bolesława Krzywoustego 80

15-21.05 Poznań; ul. Plac Wolności 7

22-28.05 Katowice; Altus, ul. Uniwersytecka 13

29.05-04.06 Wrocław; ul. Plac Kościuszki 5

5-11.06 Sopot; ul. Aleja Niepodległości 727

12-18.06 Kraków; ul. Zwierzyniecka 30

19-25.06 Warszawa; ul. Belwederska 44, ul. Wilcza 2/4 lok 1 oraz ul. Sobieskiego 102A