Home Concept Design Park po rozbudowie

Kompleks Home Concept Design Park przy Alei Roździeńskiego 191 został rozbudowany o nowy obiekt o powierzchni 3200 mkw., a gruntowny lifting przeszła już istniejąca część. Przybyło miejsca na nowe salony i usprawniono organizację przestrzeni.

Home Concept Design Park - nowy budynek, fot. Radosław Sobik

Nowi najemcy Home Concept Design Park

W rozbudowanej części powstały salony Komfort Home, Mera, Dion i IWC Home. W odnowionej części parku aranżacji wnętrz swoje showroomy otworzyło GMO Studio, Bizzarto oraz Fachowiec. W nowoczesnej pergoli zewnętrznej poznamy natomiast ofertę firmy Inteligentny Budynek. Wkrótce do salonów zaproszą również Dr Materac oraz kilka innych marek.

Home Concept Design Park - wnętrza, fot. Radosław Sobik

Home Concept Design Park to dziś 14 200 mkw. wypełnionych najlepszym designem do wnętrz. W salonach skorzystać można ze wsparcia doświadczonych ekspertów i odkryć bogatą ofertę m.in. płytek oraz produktów do łazienek, podłóg, mebli, kuchni, AGD, oświetlenia, grzejników, drzwi i okien. Na tych, którzy dopiero planują nowy dom czy mieszkanie, czekają też specjaliści od projektowania wnętrz. Docelowo w najbliższych latach park aranżacji wnętrz ma powiększyć się aż do 16 400 mkw.