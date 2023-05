Homepark Janki rozszerza ofertę o sklep ENGWE z rowerami elektrycznymi

Rowery elektryczne stają się zupełnie nową kategorią produktową, wzbudzającą zainteresowanie Klientów. ENGWE, jedna z dynamicznie rozwijających się na tym rynku marek, w pierwszej połowie maja otworzyła swój pierwszy w Polsce sklep, o powierzchni 108 m kw. w Homepark Janki.

Firma Engwe Intelligent Technology Co., Ltd. została założona w 2014. Jest jednym z liderów w tej branży. Wszystkie modele rowerów elektrycznych tej marki tworzone są przez jej własny zespół produkcyjny wspierany przez centrum badawczo rozwojowe. Engwe ma 3 centra produkcyjne w Chinach o łącznej powierzchni 100 000 m kw. Pozwala to na produkcję nawet 50 000 e-rowerów miesięcznie. Produkty Engwe trafiły już do ponad 40 krajów i regionów na całym świecie, pomagając ponad 500 000 klientom znaleźć radość z jazdy.

Na otwarcie nowego sklepu marka ENGWE przygotowała konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci i młodzieży. Każdy odwiedzający sklep w dniu otwarcia mógł otrzymać specjalny rabat, nawet do tysiąca złotych, w zależności od wartości zamówienia. Klienci na miejscu mogli także skorzystać z jazdy testowej wybranymi modelami e-rowerów.