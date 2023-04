Homepark Janki z dwoma nowymi salonami mebli kuchennych

24 marca w Homepark Janki otworzył nowy salon kuchni Atlas o powierzchni 43 mkw. To zupełnie nowy projekt współpracy Atlas Kuchnie i firmy Interio. Obie firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży mebli kuchennych: Atlas Kuchnie - jako producent, Interio - jako studio projektowe i dystrybutor kuchni na zamówienie.

Nolte Küchen otworzyła swój 70-metrowy salon w Homepark Janki 20 marca. Jest to kolejne studio mebli kuchennych będące częścią sieci salonów Nolte Warszawa. Nolte Küchen, to jeden z największych niemieckich producentów mebli kuchennych. Kuchnie Nolte są w 100% produkowane w Niemczech i eksportowane do ponad 60. krajów na całym świecie.