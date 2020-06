Homla wśród najemców NoVa Park Do grona najemców NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim właśnie dołączył salon Homla z artykułami do wyposażenia wnętrz. To pierwszy sklep marki w województwie lubuskim, a zarazem trzydziesty salon Homla w Polsce.

Homla oferuje asortyment wyposażenia i dekoracji wnętrz. Oferta Homla to kompleksowe wyposażenie salonu, sypialni, kuchni, łazienki oraz tysiące dekoracji i prezentów na każdą okazję.

Salon Homla o powierzchni 372,7 mkw. jest zlokalizowany na poziomie 1, w pobliżu Media Expert.