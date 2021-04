Hugo Boss chce podwoić obroty w kanale online

W zeszłym roku biznes e-commerce Hugo Bossa wzrósł o ponad 50 proc., fot. Fot. Shutterstock, BOOCYS

Firma Hugo Boss udostępnia swój sklep internetowy dwunastu kolejnym krajom, w tym m.in. Rosji, Turcji i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Niemiecka marka odzieżowa chce za dwa lata podwoić obroty online.

W zeszłym roku biznes e-commerce Hugo Bossa wzrósł o ponad 50 proc., do 221 milionów euro. Nie mogło to jednak zapobiec spadkom z powodu kryzysu Covid: całkowite obroty spadły o 31 proc. do 1,95 mld euro.

Hugo Boss będzie kontynuował przechodzenie na "tryb online" w nadchodzących latach. W roku 2021 firma spodziewa się, że sprzedaż internetowa przekroczy 300 mln euro; do końca 2022 roku producent mody chce przekroczyć 400 mln euro.