IKEA będzie sprzedawała części zamienne do mebli, ma dość oskarżeń o zachęcanie do nadmiernej konsumpcji

fot. shutterstock

IKEA chce rozpocząć sprzedaż części zamiennych do swoich produktów. Sprzedaż będzie prowadzona na całym świecie. Detalista chce w ten sposób przedłużyć żywotność swoich mebli.

Inicjatywa jest częścią kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Szwedzki gigant opracował system zamówień online, który zostanie wprowadzony na całym świecie w tym roku. Firma chce, aby klienci mogli nie tylko naprawiać zepsute meble, ale także „odświeżyć” stare meble, kupując np. nowe pokrowce na fotele lub nogi do stołu.

IKEA dąży do tego, aby do końca dekady stać się firmą przyjazną dla klimatu. Firma nieustannie spotyka się z krytyką, że jej tanie, gotowe do złożenia zestawy zachęcają do nadmiernej konsumpcji i kultury wyrzucania.