IKEA: klienci mają chudsze portfele

Demokratyczne wzornictwo to hasło, które przyświeca sieci od lat. Oznacza ono masową produkcję przystępnych cenowo artykułów wyposażenia wnętrz, które są w stanie przetrwać wiele lat w domach klientów.

Teraz ze względu na wyzwania inflacyjne i coraz chudsze portfele klientów sieć zdecydowała się obniżyć ceny kilkuset produktów, by uczynić je dostępniejszymi dla konsumentów.

- Chcemy utrzymać jak największą przystępność cenową - szczególnie teraz, gdy widzimy rosnące koszty utrzymania. Dlatego stale inwestujemy w nasz rozwój, wciąż ulepszamy procesy, dzięki czemu obniżamy koszty. Na przystępne ceny naszych produktów i usług wpływa między innymi efektywny system dystrybucji. W ostatnich miesiącach otworzyliśmy drugi magazyn do obsługi zamówień paczkowych. To dla nas kolejny krok w rozwoju omnikanałowości, ale w konsekwencji też poprawa doświadczeń zakupowych. Rozwijamy nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe oraz zdalnego planowania – podsumowuje Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Cyfryzacji, IKEA Retail w Polsce.

Każdego roku firma wprowadza do oferty liczącej 10 tys. produktów ok. 2 tysiące nowych propozycji. Z kolei część asortymentu jest wycofywana. Tak będzie też i w tym roku.

Lepiej pomyślany dom

Od września firma stawia przechowywanie w centrum uwagi i startuje z nowym hasłem: “Lepiej pomyślany dom”.Z badań firmy wynika bowiem, że Polakom brakuje nam miejsca do przechowywania, a prawie 80% z nas doświadcza frustracji związanej z bałaganem (24%), obowiązkami domowymi (18%) i brakiem miejsca do przechowywania (20%).

Obecnie blisko 40% produktów sprzedawanych przez firmę stanowi asortyment do przechowywania i organizacji przestrzeni domowej.

Hasło w praktyce oznacza przystępne cenowo meble

i akcesoria, które ułatwiają wielu ludziom codzienne życie w ich domach.

„Lepiej pomyślany dom” to kampania, która w pierwszej odsłonie pokaże historie produktowe w 15-tu spotach wideo. W każdym z nich przedstawiona będzie sytuacja z domowymi wyzwaniami, na które odpowiedź można znaleźć w IKEA. Nowej strategii towarzyszyć będzie również bardziej otwarty format komunikacji z klientami – Hej! IKEA.

- W tym roku chcemy mówić o tym, że lepszy dom, to taki, gdzie panuje porządek i dobra organizacja, ale taka skrojona pod nas. I co najważniejsze, dom „idealny”, nie musi być idealny, musi być dla nas – mówi Katarzyna Piwowarczyk, dyrektorka marketingu w IKEA Retail w Polsce.

Hej! IKEA

Skracający dystans zwrot Hej! IKEA będzie odtąd towarzyszyć marce w komunikacji z konsumentami. Zarówno w sklepach, jak i na stronie www, w kampaniach marketingowych oraz w social-mediach. - W naszej nowej komunikacji będziemy zaczynać zawsze od Hej! żeby otworzyć rozmowę z klientem. Chcemy tez pokazać, że zakupy w sklepach IKEA to przyjemny czas, gdzie można wypróbować różne rozwiązania do domu, zapytać o poradę, skorzystać z miejsca zabaw dla dzieci i zjeść smaczny zdrowy obiad, od razu zabrać zakupione produkty do domu i zakończyć wizytę legendarnym hot-dogiem" – tłumaczy Katarzyna Piwowarczyk. - Będziemy również podkreślać współpracę IKEA z Polską, ponieważ bez niej IKEA nie byłaby w tym miejscu, w którym jest teraz. Będziemy przypominać, o tym, że co piąty produkt sprzedawany w 370 sklepach IKEA na całym świecie, pochodzi z Polski.

Kampania promująca Lepiej pomyślany dom oraz nowy format komunikacji IKEA startuje na początku września. Będzie obecna we wszystkich mediach – szeroko zasięgowych i digitalu, a także prasie i na nośnikach outdoorowych. Reżyserem spotów TV jest Krzysztof Grajper. Agencja odpowiedzialna za pomysł kreatywny to VMLY&R. Pomoc w przygotowaniu kampanii Walk Creative oraz Loyalty Point. Produkcją wideo zajął się dom produkcyjny Spokój, mediaplanem oraz zakupem mediów – Wavemaker, natomiast komunikacją PR – Garden of Words.

IKEA Kreativ – narzędzie AI do aranżacji wnętrz

Marka do końca 2023 roku planuje udostępnić klientom nowe, cyfrowe rozwiązanie IKEA pozwalające zaprojektować własną przestrzeń. Dzięki temu klienci będą mogli przekonać się, jak zaprojektowane przez ich wnętrze może wyglądać w rzeczywistości. IKEA Kreativ pozwoli wizualizować produkty w nawet najbardziej niestandardowych wnętrzach. Wystarczy za pomocą smartfonu zeskanować dowolne pomieszczenie, usunąć kliknięciem niepotrzebne elementy, a następnie dodać i dowolnie ustawić w pokoju nowe meble i akcesoria.

IKEA Kreativ to zaawansowana technologia korzystająca z obliczeń przestrzennych, uczenia maszynowego i trójwymiarowej rzeczywistości

mieszanej.

Zielona przyszłość IKEA

IKEA wprowadziła do swojej oferty usługę cyrkularną “Oddaj i zyskaj”,

pozwalającą na oddawanie niepotrzebnych i używanych mebli IKEA w zamian za rabat na kolejne zakupy. Zwrócone produkty są ponownie wystawiane na sprzedaż w dziale Okazje na Okrągło, gdzie można je nabyć w atrakcyjnych cenach. W ciągu pierwszych dwóch tygodni ubiegłorocznej

kampanii zaobserwowano niemal trzykrotny wzrost zainteresowania usługą "Oddaj i Zyskaj",

W lipcu tego roku marka wprowadziła nową pozycję do swojego menu – hot doga w wersji roślinnej. Celem IKEA jest rozszerzenie menu restauracji i

bistro IKEA do roku 2025 o smaczne i zdrowe potrawy, w tym również dania roślinne, które stanowić będą 50% oferty.

IKEA posiada w Polsce drugie (zaraz po USA) największe portfolio farm wiatrowych. Firma zainwestowała w to rozwiązanie prawie miliard 1 mld złotych. Od 2016 roku na terenie naszego kraju działa 80 turbin wiatrowych ulokowanych na sześciu farmach. Również od 2016 roku Grupa Ingka w Polsce produkuje więcej energii niż zużywa.

Inwestycje te przybliżają IKEA do osiągnięcia globalnego celu, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Uzyskana we wrześniu 2022 r. koncesja na obrót energią elektryczną umożliwiła bezpośrednią sprzedaż energii odnawialnej wytwarzanej z własnych źródeł do łańcucha dostaw IKEA.

IKEA ma w Polsce 11 sklepów stacjonarnych, 9 studiów planowania i zamówień, 86 Punktów Odbioru Zamówień IKEA, a dostawy do Paczkomatów - łącznie to 23 tysiące punktów odbioru zlokalizowanych w całej Polsce.

W Polsce produkowane są komody HEMNES, fotele STRANDMON czy regały IVAR. Polska była pierwszym po Szwecji krajem produkującym meble dla IKEA. Obecnie prawie 20% globalnej produkcji IKEA pochodzi z naszego kraju, a roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych. Od chwili uruchomienia pierwszego sklepu w naszym kraju - w 1990 roku, IKEA wyposażyła w meble ponad 5,5 mln polskich mieszkań.











