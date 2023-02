IKEA na Fuorisalone 2023 przedstawi nowy koncept mieszkania

Wspólne budowanie przyszłości oraz świętowanie 80 lat innowacji to tematy, na których IKEA – obchodząca w tym roku 80-lecie istnienia, skupi się na Fuorisalone 2023. Wystawa „Assembling the Future Together” odbędzie się w Padiglione Visconti przy Via Tortona w samym sercu mediolańskiej dzielnicy designu. Zaaranżowana przestrzeń wystawy będzie zaprojektowana tak, by inspirować odwiedzających i wzbudzać w nich ciekawość. Publiczność będzie miała okazję podziwiać ikoniczne produkty, które ukształtowały każdą dekadę w historii marki, a także nowe produkty, które nawiązują do wizji IKEA na temat przyszłości. Ponadto w przestrzeni wystawy znajdzie się strefa poświęcona najnowszym wynikom raportu „Życie w domu 2022”, corocznego badania prowadzonego przez IKEA. Wydarzenie swoją obecnością uświetni znana fotografka Annie Leibovitz, która w tym roku pełni rolę artystki rezydentki IKEA.

Milan Design Week to zawsze wielki moment dla IKEA. W tym roku będziemy świętować dekady, które nas ukształtowały, a także pokażemy przedsmak tego, co dopiero nadejdzie. Jak powiedział Ingvar Kamprad „Większość rzeczy pozostaje wciąż do zrobienia. Wspaniała przyszłość” – mówi Marcus Engman, Creative Director w Ingka Group (IKEA Retail).

Od momentu założenia IKEA w 1943 roku, jej wizją jest tworzenie lepszego życia codziennego w domu. Marka od lat wsłuchuje się w potrzeby ludzi z całego świata, interpretuje je i odpowiada na nie w postaci produktów wyposażenia wnętrz i przystępnych cenowo rozwiązań, które poprawiają oraz ułatwiają życie. Jako marka ciekawa i patrząca w przyszłość, IKEA przeprowadziła rewolucję w świecie wyposażenia wnętrz. Co więcej, z powodzeniem robi to nadal.

Spędziliśmy osiemdziesiąt lat słuchając ludzi i tego, jakie są ich potrzeby związane z życiem w domu. Nikt nie może powiedzieć na pewno, co przyniesie przyszłość, ale jedna rzecz, która jest dla nas oczywista, to fakt, że jeśli mamy stworzyć przyszłość, musimy zrobić to razem – dodaje Marcus Engman.

Wystawa „Assembling the Future Together" (Tłum. Razem składamy przyszłość) będzie poświęcona głównym cechom wyróżniającym IKEA – innowacyjności oraz zdolności do bycia siłą napędową pozytywnych zmian. Wystawa będzie oddziaływać na wszystkie pięć zmysłów odwiedzających. Wciągająca podróż, obejmująca 80 lat innowacji oraz rozwiązań, które ukształtowały przyszłość, oferuje również niepowtarzalny wgląd w to, jak może wyglądać życie w domu w nadchodzących latach. Wystawa IKEA zapewnia odwiedzającym również inne atrakcje – każdego dnia goście będą mieli okazję spróbować tradycyjnych szwedzkich potraw, a wieczorami miejsce wypełni muzyka elektroniczna autorstwa zarówno wschodzących, jak i uznanych włoskich muzyków.