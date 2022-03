IKEA: Nasza sieć to nie tylko sklepy. Musimy uświadomić to swoim klientom

W 2021 roku IKEA inwestowała w rozwój wielu elementów wchodzących w skład omnikanałowego modelu sprzedaży, szczególnie zdalnych usług planowania oraz różnorodnych metod dostaw.

Strona IKEA.pl w 2021 roku odnotowała ponad 163 mln wizyt.

Sieć zamierza nadal pogłębić integrację kanałów online i offline, rozwijać zdolności logistyczne oraz koncentrować się na rozwoju usług zdalnych i tych, związanych z dostawami.

Transformacja cyfrowa IKEA przyspieszyła w 2021 roku

- Pandemia i powiązanie z nią restrykcje przyśpieszyły tempo zmian zachodzących w handlu, a co za tym idzie miały istotny wpływ na cyfrową transformację IKEA. Zmiany wprowadzone w sklepach, tak aby mogły one również spełniać funkcję punktów realizacji zamówień, oferować usługi zdalnego planowania, przebudowa strony IKEA.pl i dalsze wdrożenia Aplikacji Mobilnej IKEA, skutkowały wzrostem udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży do poziomu 29 proc. w roku finansowym 2021 w porównaniu do 20 proc. w roku poprzednim. Dla wygodnego odbioru zamówień online postawiliśmy na rozwój sieci Punktów Odbioru Zamówień IKEA w całym kraju, Skrytek IKEA w sklepach w Łodzi, Gdańsku oraz na Targówku oraz dostęp do Paczkomatów. Centrum Wsparcia Klienta Domolinia IKEA obsłużyło 2 miliony klientów – mówi Aneta Gil.

- W minionym roku finansowym 2021 blisko 22,5 mln osób odwiedziło 12 sklepów IKEA w 10 polskich miastach, w tym najnowszy sklep IKEA w Szczecinie. Ponadto, na stronie IKEA.pl odnotowaliśmy ponad 163 mln wizyt – dodaje.



Kanał online jest integralną częścią omnikanałowego modelu sprzedaży, którego rozwój jest dla IKEA jednym z priorytetów. Jak tłumaczy Aneta Gil, podejście omnikanałowe polega na wzajemnym uzupełnianiu się sklepów stacjonarnych i kanałów cyfrowych. - Dzięki temu każdy klient może wybrać, gdzie i kiedy chce się z nami spotkać. Rozwój kanału online jest związany przede wszystkim z pogłębianiem integracji miedzy światem fizycznym a cyfrowym w taki sposób, aby być jeszcze bliżej naszych klientów i jeszcze lepiej spełniać ich potrzeby zakupowe - mówi.

Jak robi to IKEA?

- Środowisko online pełni rolę spoiwa pomiędzy wszystkimi formami spotkań z naszymi klientami. Klient, który na stronie IKEA.pl rozpocznie proces zdalnego planowania kuchni, będzie mógł dalej kontynuować podróż z IKEA w tej samej formie (na żywo z projektantem IKEA), a następnie, jeśli uzna, że chce zakończyć swoje zakupy – może to z łatwością zrobić online, stacjonarnie lub poprzez nasze Centrum Wsparcia Klienta Domolinia. Finalizując zakupy, np. w kanale online, może skorzystać z usługi "Zamów i odbierz" i odebrać produkty w sklepie stacjonarnym lub dowolnie wybranym przez niego punkcie odbioru, czy też zamówić dostawę do domu – wymienia Aneta Gil.