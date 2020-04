IKEA nie rezygnuje ze zrównoważonego rozwoju

W ramach założeń strategii zrównoważonego rozwoju IKEA dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej przed 2030 rokiem. W dobie nadchodzącego kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19, IKEA podtrzymuje swoje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Ingka Group dołączyła do porozumienia Green Recovery Alliance, by jeszcze skuteczniej realizować plany wsparcia powrotu gospodarki na tory sprzed pandemii koronawirusa, przy kategorycznym uwzględnieniu priorytetów zrównoważonego rozwoju.

- Zrównoważone podejście IKEA zyskuje na znaczeniu także w obliczu nadciągającej w Polsce suszy. Brak wody poważnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnych społeczności. Związany z nim wzrost cen żywności odczują wszyscy Polacy. Spodziewane są ogromne straty w rolnictwie – w latach 2018 i 2019 wyniosły one odpowiednio 3,5 i 3 mld zł - podaje sieć.



W 2020 roku Ingka Group osiągnęła swój cel, aby produkować tyle zielonej energii, ile sama konsumuje w swoich operacjach. Globalnie IKEA zainwestowała dotąd blisko 2,5 miliarda euro w rozwój OZE, w tym lądową i morską energię wiatrową i słoneczną, a w Polsce ponad 250 mln euro od 2011 roku. Farmy wiatrowe IKEA w Polsce są drugim co do wielkości portfolio odnawialnych źródeł energii Grupy Ingka na świecie. Od 2016 roku na terenie Polski działa 80 turbin wiatrowych ulokowanych na sześciu farmach. Pozwala to na redukcję emisji CO2 o około 450 000 ton rocznie. Polskie farmy wiatrowe IKEA wytwarzają w ciągu roku do 470 GWh energii. Odpowiada to średniemu zużyciu prądu przez prawie 188 tysięcy gospodarstw domowych. Dodatkowo firma wprowadziła dla swoich klientów w Polsce możliwość zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych.