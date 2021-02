IKEA oferuje dania z restauracji na wynos

fot. Ikea

IKEA w Katowicach wprowadziła do oferty Bistro, dania restauracyjne z kuchni IKEA, które serwowane są na wynos. Znalazły się wśród nich klopsiki szwedzkie, także w wersji roślinnej.

- Ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem branży gastronomicznej dań nie możemy serwować na miejscu w restauracji IKEA. Teraz wszystkie danie serwowane są na wynos - mówi Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu/ zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.

Zgodnie ze strategią „People and Planet Positive” do 2025 roku 50% głównych posiłków oferowanych w restauracjach IKEA będzie miało pochodzenie roślinne.

W sklepie IKEA Katowice oprócz bistro działa także sklepik szwedzki, gdzie można kupić m.in. klopsiki szwedzkie i inne produkty do samodzielnego przygotowania.

W roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 – sierpień 2020) sprzedano m.in:

• blisko 450 000 szt. hot-dogów

• ponad 60 000 szt. hot-dogów Vega

• blisko 3,4 mln szt. klopsików.