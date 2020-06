IKEA otwiera w Szczecinie Dom Jutra

Dom Jutra to czasowa inicjatywa IKEa, fot. mat. pras.

18 czerwca w Szczecinie swoje drzwi otwiera IKEA Dom Jutra – miejsce inspirujące do zmian i prezentujące, jak może wyglądać dom funkcjonujący z pełnym poszanowaniem natury. Dom Jutra to czasowa inicjatywa trwająca od czerwca 2020 roku do momentu otwarcia sklepu IKEA w Szczecinie, które planowane jest w 2021 roku.

IKEA Dom Jutra został podzielony na kilka przestrzeni, z których każde pełni inne zadanie i funkcję. Już od progu mieszkańców wita Otwarta Kuchnia i Jadalnia. W kolejnej przestrzeni, nazwanej Domową Farmą będzie można odkryć tajniki, zrównoważonych upraw, a potem zastosować je we własnym domu. Będzie też praktycznie - w Strefie Tworzenia pod okiem stolarzy i projektantów będzie można dać drugie życie meblom, a w Planerowni, wspólnie z pracownikami IKEA zaprojektować funkcjonalną i przyjazną dla środowiska kuchnię, którą jednocześnie od razu będzie można zamówić. Usługa będzie dostępna bezpłatnie od lipca.



Dom Jutra to czasowa inicjatywa trwająca od czerwca 2020 roku do momentu otwarcia sklepu IKEA w Szczecinie, które planowane jest w 2021 roku. Po tym czasie IKEA przekaże w pełni wyposażoną przestrzeń Miastu Szczecin, które zadeklarowało chęć kontynuacji projektu pod nazwą „Dom Skandynawski”. Będzie to miejsce spotkań, wymiany opinii, w którym pojawiać się będzie zarówno kultura, jak i biznes.